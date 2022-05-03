ألمانيا تتعهد بدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الأطلسي

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تدعم بلاده انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) حال سعت الدولتان إلى الانضمام إلى الحلف الغربي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذي بدأه مجلس الوزراء الألماني في قصر الضيافة الحكومي بميزيبرج، شمالي برلين، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسة الحكومة السويدية ماجدالينا أندرسون، ورئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، إن قرار التقدم بطلب للانضمام للحلف لابد أن يتم اتخاذه في السويد وفنلندا، «والأمر المؤكد بالنسبة لنا هو أنه في حال قرر هذان البلدان الانضمام إلى حلف الناتو، فإن بإمكانهما الاعتماد على دعمنا».

وأكد شولتس أن بمقدور كلا البلدين الاعتماد على «دعم ألمانيا بشكل دائم»، بغض النظر عن عضوية الناتو وفي حال اتخذا قراراً بشأن الانضمام إلى الحلف.

وكانت مارين وأندرسون شاركتا في وقت سابق في مشاورات مجلس الوزراء الألماني في قصر ميزيبرج.

يذكر أن السويد وفنلندا أصبح لديهما تطلعات قوية للانضمام إلى الحلف منذ الهجوم الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

من جانبه، كان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، وعد البلدين بسرعة ضمهما في حال تقدما بطلب بهذا الخصوص.