أدنى حصيلة بكورونا منذ قرابة العامين في روسيا

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 15 سبتمبر 2020 ، بتسجيلها/ 5466 / حالة مقارنة بيوم أمس 6207 ليبلغ إجمالي عدد الاصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 18 مليونا و201ألفا و 74 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن عدد الوفيات الجديدة شهدت انخفاضا بـتسجيلها 125 وفاة خلال آخر 24 ساعة ، مقابل 136حالة وفاة في اليوم السابق ، ليصل مجموعها إلى 376 ألفا و 292 وفاة ، بالاضافة الى تماثل 7052 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين 17 مليونا و 563 ألفا و 272 شخصا. وشهد الوضع الوبائي في روسيا تحسنا خلال الأيام الأخيرة، من خلال تراجع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.