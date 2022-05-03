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منظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاً طارئاً حول أوكرانيا
«الصحة العالمية»: ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة في العالم
3 مايو 2022 14:10

أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن المنطقة الأوروبية ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل بشأن تأثير الهجوم الروسي  على أوكرانيا على الصحة والرعاية الصحية.

وقال طارق ياساريفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف "سيعقد اجتماع في العاشر من مايو حول تأثير الحرب على النظام الصحي في أوكرانيا".
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن كييف طلبت الاجتماع، وذلك استنادا إلى رسالة كتبتها البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف وموقعة من حوالي 38 دولة أخرى.
ولم ترد روسيا، وهي واحدة من 53 دولة أعضاء في منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، على طلب رويترز للتعليق.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
منظمة الصحة العالمية
جنيف
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