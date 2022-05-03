مئات النجوم يخطفون الأنظار في حفل "ميت غالا" بنيويورك
الممثلة الأمريكية جلين كلوز والمصمم الإيطالي بيير باولو باسوليني خلال الحفل
3 مايو 2022 15:50
شارك مئات النجوم العالميين مساء الاثنين بحفلة "ميت غالا 2022" من تنظيم متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، مرتدين ملابس لافتة وغريبة في أمسية خيرية سنوية تعود بقوة هذا العام بعدما طغت جائحة كوفيد-19 على الحدث في السنتين الماضيتين.
وغزت الشبكات الاجتماعية صور النجوم الذين ارتدوا أزياء تنسجم مع عنوان الأمسية هذا العام "غيلدد غلامور" المستوحى من مرحلة "غيلدد إيج" أو العصر الذهبي لأميركا في أواخر القرن التاسع عشر.
وتعاقب النجوم على السجادة الحمراء بفساتين، وبزات رسمية، وأزياء أنيقة وبراقة حمل بعضها رسائل، على سلالم متحف متروبوليتان للفنون ("ميت").
وظلت القائمة المكونة من 400 شخص من نجوم الموضة والموسيقى والسينما والشبكات الاجتماعية والسياسة أو الأعمال - معظمهم من الأميركيين .وكان من بين المشاركين كوكبة من المشاهير من أمثال بيلي ايليش وأوليفيا رودريغو وكاردي بي وميغان ذي ستاليون وليني كرافيتز وأريانا ديبوز وسارة جيسيكا باركر وجيجي وبيلا حديد.
كما شارك في الحفلة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم. وقد وعد رجل الأعمال الذي أعلنت تويتر أخيرا قبولها العرض المقدم منه لشرائها، على السجادة الحمراء بأن يجعل "الشبكة الاجتماعية الأكثر شمولاً الممكنة".
وأشادت هيلاري كلينتون من جانبها بـ"روح أميركا" التي سادت الحفل. وظهرت بعدها في الأمسية الممثلات غلين كلوز وسيغورني ويفر وجيسيكا تشاستين.
ومن طلائع الواصلين إلى الحفلة كانت المدونة على يوتيوب إيما تشامبرلين بفستان فاخر من تصميم لوي فويتون، وراعية الحفل رئيسة تحرير "فوغ" أنا وينتور التي ارتدت زياً من تصميم "شانيل".
وفي نسخة 2021 التي أرجئت من مايو إلى سبتمبر بسبب الجائحة التي أدت أيضا إلى إلغاء نسخة 2020، تميزت بيلي ايليش التي تحولت إلى مارلين مونرو بشعر أشقر بلاتيني. وظهرت ايليش هذا العام باللون العاجي والأخضر من مجموعة "غوتشي".
وترمي أمسية "ميت غالا" التي تقام في أول يوم اثنين من شهر مايو، إلى تمويل قسم الموضة في متحف متروبوليتان ("ذي كوستوم إنستيتيوت") وتتزامن مع معرضها السنوي الرئيسي. وتم تقديم المعرض صباح الاثنين للسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن التي رأت أن الحدث يشكل "احتفالاً بالمصممين والموضة الذين صاغوا هوية أميركا الحقيقية".
وأفسح الحدث المجال هذا العام لـ"مختارات من الموضة" الأميركية، وهو معرض استعادي يعود بالمتفرجين إلى القرنين التاسع عشر والعشرين للتعريف بحوالى مئة لباس أعيد تصميمه على يد مخرجين ومصممين مثل صوفيا كوبولا أو مارتن سكورسيزي أو توم فورد.
وانطلق حفل "ميت غالا" سنة 1948.وهذا العام، تم أيضا منح لقب الرئيس الفخري للحدث إلى رئيس إنستغرام آدم موسيري، جنباً إلى جنب مع آنا وينتور والمصمم توم فورد.