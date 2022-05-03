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تايوان تقلص فترة الحجر الصحي للقادمين
أرشيفية
3 مايو 2022 12:05

تعتزم الحكومة التايوانية تقليل فترة الحجر الصحي الذي تفرضه على القادمين إلى البلاد، لتكون سبعة أيام بدلا من العشرة أيام المفروضة في الوقت الحالي، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مركز مكافحة الأمراض في تايوان اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن القرار الجديد الذي من المقرر بدء تنفيذه بداية من التاسع من مايو، سوف يسمح للوافدين إلى البلاد بمغادرة الحجر الصحي بعد أن يحصلوا في اليوم السابع على نتيجة سلبية لاختبار كورونا السريع؛ إلا أنهم سيتعين عليهم أن يستمروا في اتباع قيود معينة لمدة 7 أيام أخرى.

وقد أعلنت تايوان اليوم الثلاثاء تسجيل 23 ألفا و102 حالة إصابة محلية جديدة بمرض "كوفيد 19-"، بالاضافة إلى 5 وفيات.
ومن المقرر وصول 1ر1 مليون جرعة أخرى من لقاح "مودرنا" إلى تايوان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. 

المصدر: د ب أ
تايوان
كورونا
كوفيد 19
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