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البابا فرنسيس: مستعد للذهاب إلى موسكو للقاء بوتين
البابا فرنسيس
3 مايو 2022 11:12

قال البابا فرنسيس في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتلق ردا.

وقال البابا لصحيفة كورير ديلا سيرا الإيطالية إن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب "لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين".

وقال البابا، الذي قام بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب، للصحيفة إنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين.

وأضاف أن الرسالة مفادها "أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو. من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، لكننا لم نتلق ردا بعد وما زلنا نسعى".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس إلى زيارة بلاده والقيام بوساطة بين كييف وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
البابا فرنسيس
أوكرانيا
موسكو
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