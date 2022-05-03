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الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا
الاتحاد الأوروبي ينصح الدول الأعضاء بألا تدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي
3 مايو 2022 09:48

 يجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، يوم الاثنين قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام.

ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير تشمل حظرا محتملا على شراء النفط الروسي.

وتقول كييف إن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية إذ تجلب ملايين من اليورو يوميا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصورة الليلية "هذه الحزمة يتعين أن تشمل خطوات واضحة لحجب إيرادات روسيا من موارد الطاقة".
وأعلنت ألمانيا أمس الاثنين أنها مستعدة لدعم حظر فوري على النفط الروسي.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك "نجحنا في التوصل لوضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط".
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات لقناة زي.دي.إف العامة بعدم رفع العقوبات حتى يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق للسلام مع أوكرانيا يمكن لكييف أن تدعمه.
وسيناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الأربعاء عقوبات النفط المقترحة على روسيا.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
النفط
روسيا وأوكرانيا
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