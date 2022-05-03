موسكو: نقل 200 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا

أفراد عائلة ينتظرون بعد وصولهم من توكماك، قبل قافلة إنسانية متوقعة في منطقة تسجيل ومعالجة للنازحين داخليًا في زابوريزهجيا
3 مايو 2022 08:47
تم نقل ما يقرب من 1ر1 مليون شخص إلى روسيا من المناطق التي ضربتها الحرب في أوكرانيا منذ بدء الهجوم في فبراير، بحسب ما أعلنته روسيا.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قائد الجيش الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن من بين الذين نقلوا إلى روسيا نحو 200 ألف طفل. وأضاف أنه تم يوم الاثنين وحده نقل 11 ألفا و500 شخص بينهم 1850 طفلا من أوكرانيا إلى روسيا .
وتصف روسيا ذلك على أنه عملية إجلاء لنقل الأشخاص إلى بر الأمان. وترى أوكرانيا في ذلك ترحيلا قسريا لمواطنيها.