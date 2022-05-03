موسكو: نقل 200 ألف طفل من أوكرانيا إلى روسيا

أفراد عائلة ينتظرون بعد وصولهم من توكماك، قبل قافلة إنسانية متوقعة في منطقة تسجيل ومعالجة للنازحين داخليًا في زابوريزهجيا