مساعدات عسكرية بريطانية إضافية لأوكرانيا بـ375 مليون دولار

سيدة تجلس على مقعد بالقرب من مبنى سكني تضرر بشدة خلال الصراع بين أوكرانيا وروسيا في مدينة ماريوبول