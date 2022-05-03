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مساعدات عسكرية بريطانية إضافية لأوكرانيا بـ375 مليون دولار
سيدة تجلس على مقعد بالقرب من مبنى سكني تضرر بشدة خلال الصراع بين أوكرانيا وروسيا في مدينة ماريوبول
3 مايو 2022 08:06

قالت بريطانيا، إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
وأرسلت بريطانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.
ويعتزم جونسون إلقاء كلمة للبرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية.

المصدر: وكالات
بريطانيا
أوكرانيا
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