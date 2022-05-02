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الرئيس الأوكراني يحذر من أزمة غذاء عالمية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
3 مايو 2022 00:52

كييف (وكالات)

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، من أن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، وهو ما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأبلغ زيلينسكي برنامج «60 دقيقة» الإخباري الأسترالي: «روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود، وروسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل».
وأوكرانيا مُصدر رئيس للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى، وكذلك المعادن.
من جهتها، قالت الإدارة العسكرية في إقليم دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، أمس، إن الصواريخ الروسية دمرت مخزناً كبيراً للحبوب.
وفي هذه الأثناء، حث وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير على مساعدة أوكرانيا في تصدير القمح.
وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس: «لا نزال نتلقى تقارير عن هجمات على صوامع الحبوب ومخازن الأسمدة والأراضي الزراعية والبنية التحتية في أوكرانيا»، محذراً من تزايد الجوع في العالم.
وقال أوزدمير إنه خلال قمة مجموعة السبع لوزراء الزراعة في منتصف مايو الجاري سيناقش مع نظرائه كيفية ضمان وصول أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وأضاف: «علينا إتاحة طرق نقل بديلة، ويمكن أن تكون السكك الحديدية حلاً لتصدير الحبوب، حتى وإن كان ذلك سيتحقق بتكلفة كبيرة وبسعات محدودة، والحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها في ذلك».

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