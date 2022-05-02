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كييف: اكتشاف جاسوس داخل الأركان العامة الأوكرانية
جنود أوكرانيون (أرشيفية)
3 مايو 2022 00:52

كييف (وكالات)

أفادت السلطات الأمنية الأوكرانية بأنها اكتشفت خلية من الجواسيس الروس. وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية أن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن أحد الجواسيس يعمل في هيئة الأركان العامة الأوكرانية. ولم يُكشف عن تفاصيل بشأن عدد أو أعضاء خلية التجسس. ومع ذلك ذكر أريستوفيتش أحد الأهداف المزعومة للخلية.
وأوضح أن أفراد الخلية كان من المفترض أن يقوموا «بإسقاط طائرة ركاب فوق روسيا أو بيلاروسيا، ثم يقولون إن أوكرانيا هي المسؤولة».
وأضاف أن الخطة كانت تتضمن استخدام صواريخ مضادةٍ للطائرات من المخزونات الأوكرانية.

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