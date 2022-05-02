أميركا توجه اتهاماً إلى روسيا بشأن أوكرانيا

تحدثت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن معلومات «ذات صدقية كبيرة» مفادها أن روسيا تعتزم تنظيم «منتصف مايو» استفتاءات «في محاولة لضم جمهوريتي» دونيتسك ولوغانسك لها. وصرح مايكل كاربنتر، السفير الأميركي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للصحفيين في واشنطن «بحسب آخر المعلومات، نعتقد أن روسيا ستحاول ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية»، مضيفاً «تظهر هذه المعلومات أن روسيا تعتزم فبركة استفتاءات» في هذا المنحى «بحدود منتصف مايو». وتابع أن «لدى موسكو خطة مماثلة بالنسبة إلى خيرسون»، المدينة الأوكرانية الساحلية التي سيطرت عليها روسيا إثر العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير. وقال الدبلوماسي أيضاً «نعتقد أن هذه المعلومات ذات صدقية كبيرة». واعتبر أن «استفتاءات مزورة مماثلة وعمليات تصويت مفبركة لن تعتبر شرعية، ومثلها أي محاولة لضم أراض أوكرانية أخرى (...) علينا التحرك في شكل عاجل». وأعلنت القوات الروسية، في الثالث من مارس الماضي، السيطرة على خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم. وسبق أن اتهمت كييف السلطات الروسية بأنها تريد أن تنظم «استفتاء» على استقلال هذه المنطقة.