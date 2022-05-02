مفتي لبنان يحذر من خطورة انتخاب الفاسدين

بيروت (وكالات)

حذر مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ومن خطورة انتخاب الفاسدين.

وقال دريان، في خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين، وسط العاصمة بيروت: إن «اللبنانيين قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي»، محذراً من خطورة الامتناع عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ومن اختيار الفاسدين. وأضاف: «ما حدث في مدينة طرابلس لم يحدث للمرة الأولى، والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت بقصد أو بغير قصد بما حل بالناس». ورأى أن «الجوع لا يميز بين الطوائف والمناطق»، قائلاً: «تجمعنا المعاناة من الأزمات المتفاقمة، وتوحدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه والخروج من هوة الانهيار إلى ما نطمح إليه».