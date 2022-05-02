الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مفتي لبنان يحذر من خطورة انتخاب الفاسدين
عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية
3 مايو 2022 00:52

بيروت (وكالات)

حذر مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ومن خطورة انتخاب الفاسدين.
وقال دريان، في خطبة عيد الفطر من مسجد محمد الأمين، وسط العاصمة بيروت: إن «اللبنانيين قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي»، محذراً من خطورة الامتناع عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ومن اختيار الفاسدين. وأضاف: «ما حدث في مدينة طرابلس لم يحدث للمرة الأولى، والدولة من خلال عدم حرصها على الأمن المعيشي ساهمت بقصد أو بغير قصد بما حل بالناس». ورأى أن «الجوع لا يميز بين الطوائف والمناطق»، قائلاً: «تجمعنا المعاناة من الأزمات المتفاقمة، وتوحدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه والخروج من هوة الانهيار إلى ما نطمح إليه».

لبنان
عبد اللطيف دريان
الانتخابات اللبنانية
آخر الأخبار
تعبيرية
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©