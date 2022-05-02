الكاظمي يوجّه بمضاعفة جهود تأمين حدود العراق

هدى جاسم (بغداد)

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بضرورة تأمين المدنيين خلال أيام عيد الفطر المبارك ومضاعفة الجهود في تأمين الحدود.

وأشاد الكاظمي، خلال زيارة أمس، إلى مقر قيادة العمليات المشتركة وعقده اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بـ«الجهود الأمنية التي بذلت في ملاحقة الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات وغيره».

وشكر الكاظمي القيادات ومنتسبي القوات الأمنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الحفاظ على أمن المدنيين خلال شهر رمضان المبارك، وإفشال مخططات العدو في إرباك الوضع الأمني داخل المدن، مؤكداً أن «العدو حاول الاستهداف لكن جهدنا الاستخباري ويقظة أبطال القوات الأمنية أفشلا مخططاته».

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان عبر حسابها على «تويتر»، إن الكاظمي استمع لعرض مفصل من القيادات الأمنية عما تم إنجازه، وكذلك تم الارتباط مع بقية قيادات العمليات في المحافظات والاطلاع على سير المهام الأمنية وتنفيذ الواجبات الموكلة إلى كل قاطع من قواطع المسؤولية. وفي سياق آخر، دانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق «يونامي» أمس، استهداف مصفاة للنفط غربي أربيل شمالي البلاد بالصواريخ واصفة ذلك بأنه «تطور مقلق».

وقالت البعثة: إن «إطلاق الصواريخ الطائش لاستهداف مصفاة شركة كار الواقعة بمنطقة كوركوسك في قضاء خبات بأربيل يعد تطوراً مقلقاً آخر». ودعت البعثة قادة العراق إلى «العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».