الأمم المتحدة تطالب بحكم مدني في بوركينا فاسو وغينيا ومالي

دكار (أ ف ب)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دكار أن المنظمة الدولية تأمل أن تسلم المجالس العسكرية في كل من بوركينا فاسو وغينيا ومالي الحكم لمدنيين في أقرب وقت.

وقال جوتيريش، إثر لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي: «توافقنا على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع في هذه الدول الثلاث بهدف ترسيخ العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت».

وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة منطقية للمرحلة الانتقالية.