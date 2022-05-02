الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمم المتحدة تطالب بحكم مدني في بوركينا فاسو وغينيا ومالي
أنطونيو جوتيريش
3 مايو 2022 00:52

دكار (أ ف ب) 

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دكار أن المنظمة الدولية تأمل أن تسلم المجالس العسكرية في كل من بوركينا فاسو وغينيا ومالي الحكم لمدنيين في أقرب وقت.
وقال جوتيريش، إثر لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي: «توافقنا على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع في هذه الدول الثلاث بهدف ترسيخ العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت».
وشهدت منطقة غرب أفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة منطقية للمرحلة الانتقالية.

أنطونيو جوتيريش
ماكي سال
الأمم المتحدة
بوركينا فاسو
غينيا
مالي
آخر الأخبار
تعبيرية
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©