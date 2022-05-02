مفوضية الانتخابات: عازمون على تحقيق تطلع الليبيين نحو الديمقراطية

بنغازي (الاتحاد)

أحيت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، ذكرى الهجوم على مقرها بطرابلس، الذي وقع في مثل هذا اليوم عام 2018، والذي أدى إلى مقتل 13 من موظفيها، وتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكدت المفوضية في بيان «عزمها على المضي قدماً في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار»، وذلك في وقت يترقب فيه ملايين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها 24 ديسمبر الماضي. وعن ذكرى الهجوم، قال البيان: «استهدفت أيادي الغدر والخيانة مقر المفوضية في هجوم إرهابي ارتقى فيه 13 شهيداً من موظفي المفوضية، سطروا بدمائهم ملحمة تضحية ووفاء سيظل يذكرها التاريخ على مر الأجيال».