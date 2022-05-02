الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«السيادة السوداني»: لابديل عن الحوار لإنهاء الأزمات السياسية
محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
3 مايو 2022 00:51

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أمس: إن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هو الحوار.
وأضاف دقلو عبر «تويتر»: «المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هو الحوار فلا بديل للحوار إلا الحوار، وإننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، والذي يرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة والبعد عن الأجندة وحب النفس».
وتابع: «علينا جميعاً أن نتعايش فيما بيننا بالخير والفضيلة، ونبعد كل البعد عن أشكال الفرقة والشتات كافة، وأن ننبذ القبلية والعنصرية والجهوية».
والليلة الماضية، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الدعوة لكل المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية وشباب الثورة بالترفع فوق الخلافات.
وطلب البرهان في كلمته بمناسبة عيد الفطر تقديم مصلحة السودان على الجميع، مؤكداً أنه «منذ ثورة ديسمبر يواصل مجلس السيادة العمل لتحقيق آمال الثوار، لكن الخطى تعثرت بسبب الانقسام في البلاد».
وأعرب البرهان عن التزام مجلس السيادة بالعمل مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، داعياً هذه القوى إلى تجاوز الخلافات، وعدم التفريط بمصلحة السودان.
ولفت إلى أن أحداث ولاية غرب دارفور تؤكد ضرورة المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.

مجلس السيادة السوداني
السودان
محمد حمدان حميدتي
محمد حمدان دقلو
أزمة السودان
آخر الأخبار
تعبيرية
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©