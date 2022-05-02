«السيادة السوداني»: لابديل عن الحوار لإنهاء الأزمات السياسية

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أمس: إن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هو الحوار.

وأضاف دقلو عبر «تويتر»: «المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هو الحوار فلا بديل للحوار إلا الحوار، وإننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل، والذي يرتكز على المبادئ الوطنية الراسخة والبعد عن الأجندة وحب النفس».

وتابع: «علينا جميعاً أن نتعايش فيما بيننا بالخير والفضيلة، ونبعد كل البعد عن أشكال الفرقة والشتات كافة، وأن ننبذ القبلية والعنصرية والجهوية».

والليلة الماضية، جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الدعوة لكل المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية وشباب الثورة بالترفع فوق الخلافات.

وطلب البرهان في كلمته بمناسبة عيد الفطر تقديم مصلحة السودان على الجميع، مؤكداً أنه «منذ ثورة ديسمبر يواصل مجلس السيادة العمل لتحقيق آمال الثوار، لكن الخطى تعثرت بسبب الانقسام في البلاد».

وأعرب البرهان عن التزام مجلس السيادة بالعمل مع كل المكونات السياسية والاجتماعية، داعياً هذه القوى إلى تجاوز الخلافات، وعدم التفريط بمصلحة السودان.

ولفت إلى أن أحداث ولاية غرب دارفور تؤكد ضرورة المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.