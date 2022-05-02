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وزير الإعلام اليمني يطالب بضغط دولي على «الحوثي» لرفع الحصار عن تعز
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
3 مايو 2022 00:51

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل التنصل من التزاماتها بخصوص تنفيذ بنود إعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة، وعرقلة فتح كافة المعابر، ورفع الحصار الذي تفرضه على محافظة تعز منذ 7 أعوام، رغم مرور شهر من عمر الهدنة الإنسانية‏.
وأضاف الإرياني في تصريح صحفي: «أن الحكومة خاطبت مكتب المبعوث الأممي في 7 من أبريل المنصرم بأسماء الفريق الحكومي المعني بفتح طرق محافظة تعز، بهدف بدء النقاش بين الجانبين لفتح الطرق في المحافظة، إلا أن ميليشيات الحوثي ترفض حتى اليوم فتح أي نقاش، أو تسمية ممثليها في اللجنة التي كان يفترض انعقادها فور دخول الهدنة حيز التنفيذ».
وأشار الإرياني إلى أن استمرار تعنت ميليشيات الحوثي، ورفضها تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية، وعدم المضي في إجراءات فتح المعابر، ورفع الحصار بشكل كامل عن محافظة تعز، ورفع القيود عن تنقل المدنيين بين المحافظات وحركة السلع الغذائية والاستهلاكية، يفاقم الحالة الإنسانية، ويقوض جهود تثبيت الهدنة وإحلال السلام‏.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص بإدانة العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي أمام تنفيذ بنود الهدنة، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيات لرفع فوري للحصار عن محافظة تعز، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه على المحافظة.

معمر الإرياني
اليمن
تعز
ميليشيات الحوثي
الأمم المتحدة
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