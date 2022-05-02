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الجيش اليمني: لن ننسى المواقف الأخوية للتحالف
الجيش اليمني: لن ننسى المواقف الأخوية للتحالف
3 مايو 2022 00:52

عدن (الاتحاد)

أكد الجيش اليمني أن المواقف الأخوية للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات تجاه اليمن لن ينساها اليمنيون، وسيحتفظون بها في وجدانهم.
وعبر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي خلال زيارته أمس، قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في عدن عن التقدير العالي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمهم لليمن وقيادته وقواته المسلحة، وتضحياتهم الغالية في معركة المصير المشترك والقضية العروبية الواحدة، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تتربص بأمن اليمن والإقليم، مؤكداً أن تلك المواقف الأخوية لن ينساها اليمنيون وسيحتفظون بها في وجدانهم.

التحالف العربي
الجيش اليمني
اليمن
تحالف دعم الشرعية
محمد المقدشي
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