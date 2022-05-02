قصف «حوثي» يستهدف تعز أول أيام عيد الفطر

عدن (الاتحاد)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، قصفاً بمختلف أنواع الأسلحة، مستهدفةً قرى غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي قصفت صباح أول أيام عيد الفطر المبارك قرى آهلة بالسكان في مديريتي «التعزية وجبل حبشي» بشتى أنواع الأسلحة.

وبحسب المصادر فإن القصف المدفعي وقناصة ميليشيات الحوثي حرمت أبناء هذه المناطق من تأدية صلاة العيد أو الفرح به. وتتعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية شن هجماتها الصاروخية مستهدفةً المناطق والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز وأطرافها الريفية، وذلك ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة.

وفي سياق آخر، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل الماضي من انتزاع 1833 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 1195 لغمًا مضادًا للدبابات، و638 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن فريق «مسام» من نزع 260 لغماً مضاداً للدبابات و75 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «حريب» بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تم نزع 158 لغمًا مضادًا للدبابات و235 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «عين»، إضافة إلى 208 ألغام مضادة للدبابات في مديرية «عسيلان».

ونزع «مسام» كذلك 569 لغماً مضادًا للدبابات و328 ذخيرة غير متفجرة في مديرية «ذباب» بمحافظة تعز، وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل إلى 6356 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 335 ألفاً و893 لغمًا زرعتها الميليشيات بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.