شولتس يضع شرطاً لرفع العقوبات عن روسيا

حدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، شرطا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال شولتس، في مقابلة مع قناة (زد.تي.إف) التلفزيونية الألمانية العامة: إن العقوبات لن تُرفع قبل أن تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع كييف، مضيفا أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر السلام الذي تريده.وأوضح شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أساء التقدير إذا كان قد توقع أنه قد يكون قادرا على كسب أراض من أوكرانيا، وإعلان إنهاء الأعمال القتالية، ثم ترفع الدول الغربية العقوبات بعد ذلك. وقال: «لم يفكر مليا في عملية أوكرانيا... لم يكن يعتقد أن أوكرانيا ستقاوم هكذا. لم يكن يعتقد أننا سنؤيدهم للصمود لهذه الفترة». وأكد المستشار الألماني «لن نسحب العقوبات ما لم يتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، ولن يحصل على هذا بسلام مفروض». وأضاف أنه ليس لديه أي خطط لزيارة كييف بعد أن أُلغيت زيارة كانت مقررة للرئيس فرانك فالتر شتاينماير.