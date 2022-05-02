أنباء مطمئنة عن كورونا في ألمانيا

نشرت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أنباء سارة بشأن محاربة فيروس كورونا المستجد. فلأول مرة منذ سبتمبر 2020، لم يسجل معهد "روبرت كوخ" المسؤول عن مكافحة الأمراض أي وفيات ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية. كانت آخر مرة لم يبلغ فيها عن أي حالة وفاة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد في 21 سبتمبر 2020. من الأخبار السارة أيضا مواصلة معدل الإصابة الأسبوعي في التراجع اليوم الاثنين. فبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، حاليا 639,5 مقابل 666,4 حالة أمس الأحد، و790,8 حالة قبل أسبوع، و1531,5 حالة قبل شهر. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4032 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 ألفا و84 حالة يوم الاثنين الماضي. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 24 مليونا و813 ألفا و817 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن الكثير من حالات الإصابة لم تكتشف.