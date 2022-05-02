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ولاية أميركية ترفع التأهب بعد زيادة حالات كورونا
أحد مراكز فحص كورونا في نيويورك
2 مايو 2022 22:14

دفعت الزيادة الجديدة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 في نيويورك السلطات إلى رفع مستوى التأهب.
ورفعت المدينة مستوى التأهب من «منخفض» إلى «متوسط»، مع تجاوز عدد الإصابات 200 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مستوى التأهب الجديد لا يزال أدنى من «مرتفع» و«مرتفع للغاية» الذي يدعو سكان نيويورك إلى ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة التي لا تتوفر بها معلومات عن وضع التطعيم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس حي مانهاتن مارك ليفين قوله في تغريدة على موقع تويتر اليوم الاثنين «هذا يعكس موجة متنامية من السلالات المتحورة من أوميكرون».

المصدر: د ب أ
نيويورك
فيروس كورونا
الإصابات
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