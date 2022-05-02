الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
لافروف يدلي بتصريح عن وجود «فاغنر» في مالي وليبيا
سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي
2 مايو 2022 21:59

أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريحات بشأن وجود مجموعة «فاغنر» العسكرية في مالي وليبيا.
وقال لافروف، في مقابلة مع شبكة «ميدياسيت» الإيطالية، إن المجموعة الخاصة موجودة في مالي وليبيا «على أساس تجاري».
وجدد الوزير، خلال المقابلة، موقف موسكو بأن فاغنر «لا علاقة لها بالدولة الروسية».
وأضاف أن موسكو «أوضحت ذلك لزملائنا الفرنسيين عندما أصبحوا قلقين بعدما اتفقت فاغنر مع حكومة مالي على تقديم خدمات أمنية».
وتابع، في المقابلة التي نشرت الأحد «أخبرني زميلي العزيز جان-إيف لودريان وكذلك (وزير خارجية الاتحاد الأوروبي) جوزيب بوريل في سبتمبر 2021 بصراحة بأن روسيا ليس لديها ما تفعله في أفريقيا لا عبر القنوات الحكومية ولا من خلال الشركات العسكرية الخاصة لأن أفريقيا منطقة (ذات أهمية) للاتحاد الأوروبي ولفرنسا».
وأكد «إنها (شركة فاغنر) هناك على أساس تجاري، وكذلك الأمر في مالي».
وتقول الحكومة في مالي إن عناصر المجموعة الموجودين في البلاد هم مدربون عسكريون.

المصدر: آ ف ب
مجموعة فاغنر
سيرجي لافروف
آخر الأخبار
تعبيرية
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©