لافروف يدلي بتصريح عن وجود «فاغنر» في مالي وليبيا

أدلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتصريحات بشأن وجود مجموعة «فاغنر» العسكرية في مالي وليبيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع شبكة «ميدياسيت» الإيطالية، إن المجموعة الخاصة موجودة في مالي وليبيا «على أساس تجاري».

وجدد الوزير، خلال المقابلة، موقف موسكو بأن فاغنر «لا علاقة لها بالدولة الروسية».

وأضاف أن موسكو «أوضحت ذلك لزملائنا الفرنسيين عندما أصبحوا قلقين بعدما اتفقت فاغنر مع حكومة مالي على تقديم خدمات أمنية».

وتابع، في المقابلة التي نشرت الأحد «أخبرني زميلي العزيز جان-إيف لودريان وكذلك (وزير خارجية الاتحاد الأوروبي) جوزيب بوريل في سبتمبر 2021 بصراحة بأن روسيا ليس لديها ما تفعله في أفريقيا لا عبر القنوات الحكومية ولا من خلال الشركات العسكرية الخاصة لأن أفريقيا منطقة (ذات أهمية) للاتحاد الأوروبي ولفرنسا».

وأكد «إنها (شركة فاغنر) هناك على أساس تجاري، وكذلك الأمر في مالي».

وتقول الحكومة في مالي إن عناصر المجموعة الموجودين في البلاد هم مدربون عسكريون.

المصدر: آ ف ب