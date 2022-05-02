الهند وألمانيا توجهان نداءات بشأن الأزمة في أوكرانيا

وجهت الهند وألمانيا، اليوم الاثنين، نداءات ومناشدات من أجل إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكرر المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في برلين، دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء هذه العملية.

بدروه، دعا مودي إلى "حوار" لإنهاء العملية العسكرية.وقال رئيس الوزراء الهندي "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، طالبنا بوقف إطلاق النار وشددنا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل النزاع".

وأضاف "نعتقد أنه لا يمكن لأي طرف أن يخرج منتصراً وسيتكبد الجميع خسائر. لذلك، نحن مع السلام".

وقبل انطلاقه الاثنين في جولة تستمر ثلاثة أيام في أوروبا، قال مودي إن رحلته تهدف إلى تعزيز "روح التعاون" مع شركاء الهند الأوروبيين و"تبادل الآراء" بشأن الأزمة الأوكرانية.





المصدر: آ ف ب