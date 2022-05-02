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أميركا تعلق على أنباء إصابة رئيس الأركان الروسي في أوكرانيا
فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي
2 مايو 2022 21:02

علق مسؤول دفاعي أميركي، اليوم الاثنين، على أنباء تم تداولها عن إصابة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف أثناء زيارة إلى أوكرانيا.
وقال المسؤول، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تعتقد أن جيراسيموف زار منطقة دونباس الأوكرانية الأسبوع الماضي.
وقال المصدر، وهو مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) للصحافيين "ما يمكننا أن نؤكده هو أننا نعلم أنه أمضى الأسبوع الماضي أياما عدة في دونباس".
وتابع "لا نعتقد أنه لا يزال هناك"، وقال إن وزارة الدفاع الأميركية تعتقد أنه "غادر وعاد إلى روسيا"، مضيفا "لا يمكننا أن نؤكد صحة تقارير أفادت بأنه أصيب".
وأوردت تقارير، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، أن القوات الأوكرانية قصفت السبت مركز قيادة في إيزيوم زاره جيراسيموف، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، للقاء كبار القادة الميدانيين.
لكن يبدو أن جيراسيموف كان قد غادر عندما نفّذت الضربة.

المصدر: رويترز
فاليري جيراسيموف
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