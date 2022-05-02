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انفجاران في منطقة روسية على حدود أوكرانيا
قصف يستهدف بيلجورود
2 مايو 2022 18:51

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود الروسية أن انفجارين جديدين وقعا، اليوم الاثنين، في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا والمتاخمة لأوكرانيا.
وأضاف جلادكوف أنه لم تقع أضرار وليس هناك مخاطر أمنية.
وقال إنه: «يريد تبديد المخاوف بين سكان المنطقة من أن يكون شيء أو شخص ما قد جاء جواً من الأراضي الأوكرانية».
وأكد: «هذا لم يحدث. قواتنا الجوية كانت تجري مهام قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة».
وشهدت بيلجورود ومناطق جنوبية روسية أخرى انفجارات وإطلاق نار في الأسابيع الأخيرة على مستودعات ذخيرة ومخازن وقود.
ولم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن هذه الانفجارات لكنها وصفتها بأنها رد فعل طبيعي على العملية الروسية.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
قصف
بيلجورود
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