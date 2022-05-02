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هل تواصلت عملية الإجلاء من ماريوبول؟
عائلات تنتظر إجلاءها من ماريوبول
2 مايو 2022 18:27

يتابع الأوكرانيون باهتمام بالغ جهود إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية عبر ممرات تشرف عليها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وينقل المدنيون، الذين تم إجلاؤهم، إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطات الأوكرانية.
وقد تعطلت هذه الجهود، اليوم الاثنين، ومازال مئات الأشخاص محاصرين في مصنع الصلب في «آزوفستال»، وهو آخر معقل تحصن فيه مقاتلون أوكرانيون.
ولم يتضح السبب في تأخير إجلاء بقية العالقين في مجمع آزوفستال المحاصر، الذي وفّر مأوى لكثيرين بفضل شبكة المخابئ والأنفاق التي تقع أسفله.
من المنتظر وصول أوائل من أجلوا من ماريوبول إلى مدينة زابوريجيا، الواقعة على بعد 230 كيلومتراً شمال غربي ماريوبول، اليوم الاثنين.
وقال مجلس المدينة إن قافلة أخرى، من سكان المدينة نفسها وليسوا من مصنع الصلب في «آزوفستال»، تأخرت فلم تصل الحافلات بعد إلى نقطة الالتقاء المتفق عليها. 
كان مساعد حاكم المدينة قال في وقت سابق إن القافلة غادرت بالفعل. وحث المجلس الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، على أن يلزموا أماكنهم.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
ماريوبول
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