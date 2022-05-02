نجل رئيس فلبيني أسبق يتقدم استطلاعات انتخابات الرئاسة
فيرديناند ماركوس جونيور خلال تجمع انتخابي
2 مايو 2022 17:47
خلص استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة «بلس آسيا» البحثية، إلى أن النائب السابق فيرديناند ماركوس جونيور «بونج بونج» احتفظ بالصدارة في السباق الرئاسي، متقدماً بصورة كبيرة على أقرب منافسيه نائب الرئيس ليني روبريدو، الذي ظلّ في المركز الثاني. وذكرت وسائل إعلام أن ماركوس جونيور، وهو نجل الرئيس الأسبق فيرديناند ماركوس، حصل على نسبة تأييد تبلغ 56% ممن شملهم الاستطلاع في أبريل الماضي، وذلك دون تغيير عن الشهر الماضي. وحصل روبريدو على 23%، مقارنة بـ24% في الاستطلاع السابق. وشمل الاستفتاء 2400 شخص في أنحاء البلاد، وأجرى من 16 حتى 21 أبريل الماضي. ومن المقرر إجراء الانتخابات في التاسع من مايو الجاري. وجاء في المرتبة الثالثة النائب والملاكم ماني باكياو بنسبة 7%، يليه الممثل السابق وعمدة مدينة مانيلا فرانسسكو الذي يعرف باسم «اسكو مورينو» بنسبة 4%. وقال متحدث باسم حملة ماركوس جونيور إن الحملة على ثقة بالفوز، ولكنه حثّ أنصاره على عدم اعتبار الفوز أمراً مسلماً به. وأضاف: «نحن واثقون، ولكننا لم نكن قانعين على الإطلاق»، موضحاً «سوف نحمي أصواتنا ونتأكد أنه يتم إحصاء أصواتنا». وقال متحدث باسم روبريدو إن الاستطلاع: «لا يعكس سلسلة المسيرات الحاشدة من منتصف أبريل الماضي» والحملات المكثّفة من جانب المتطوعين التي سوف تترجم إلى أصوات. وبالإضافة إلى منصب الرئيس ونائب الرئيس، سوف يصوت الفلبينيون لاختيار 12 نائباً وأكثر من 18 ألف منصب محلي، بينهم حكام أقاليم وعمد بلدات وأعضاء بمجلس النواب.