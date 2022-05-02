الكشف عن حصيلة جديدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لقتلى المدنيين الذين سقطوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن عدد القتلى المدنيين تجاوز ثلاثة آلاف. يمثل عدد القتلى، البالغ 3153 قتيلاً حتى الآن، زيادة بواقع 254 قتيلاً عن آخر حصيلة أعلنت يوم الجمعة. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن من المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى، مشيرة إلى صعوبات في توثيق الحالات. وأكدت المفوضية أن معظم الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة تحدث تأثيراً واسعاً مثل الضربات الصاروخية والضربات الجوية دون أن تنسب المسؤولية لأي طرف.