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ألمانيا تتحدث عن احتمال حظر نفط روسيا
حقل نفط في روسيا
2 مايو 2022 16:59

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن ألمانيا يمكنها أن تتحمل حظراً يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام.
يأتي ذلك فيما قد يسفر وقف الواردات عن نقص في المعروض.
وبدا أن الوزير يلقي بثقله وراء الحظر.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح في بروكسل في وقت لاحق اليوم.
وقال هابيك، في مؤتمر صحفي: «تمكّنا من التوصل إلى حل يمكّن ألمانيا من تحمل حظر النفط.. ولن يكون ذلك دون عواقب».
وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25 بالمئة مقابل 35 بالمئة قبل العملية العسكرية.

 

المصدر: رويترز
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حظر
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