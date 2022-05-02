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أوكرانيا تعلن خسائر جديدة للجيش الروسي
لحظة إصابة إحدى السفينتين وفقا للسلطات الأوكرانية
2 مايو 2022 16:36

أكّد الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أنّه دمّر سفينتي دورية روسيتين قرب جزيرة «الثعبان» في البحر الأسود.
وكتب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على موقع فيسبوك في منشور مرفق بمقطع فيديو يظهر فيه زورقان يُضربان بصاروخين منفصلين «دُمّرت سفينتان روسيتان من طراز رابتور اليوم قرب جزيرة الثعبان».
وقال إن «بيرقدار تعمل»، مشيراً إلى استخدام هذه الطائرة القتالية من دون طيار التي تمّ تطويرها في تركيا، خلال الضربتين.
ولم تؤكّد موسكو هذه الأنباء.
تعدّ قوارب الدورية الروسية من فئة «رابتور» من بين أسرع قوارب البحرية الروسية بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومتراً بالساعة. ويمكن لهذه القوارب أن تحمل ما يصل إلى 20 جنديًا بالإضافة إلى طاقم مكوّن من ثلاثة أشخاص.

المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
روسيا
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