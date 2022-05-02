إسرائيل غاضبة بعد تصريح للافروف وتطلب اعتذاراً

صورة مجمعة لوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد (يمين) وسيرجي لافروف
2 مايو 2022 16:24
استنكرت إسرائيل، اليوم الاثنين، إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر من أصول يهودية، واتهمت لافروف بنشر معاداة السامية والتهوين من شأن محارق النازي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في بيان: «مثل هذه الأكاذيب تهدف إلى اتهام اليهود أنفسهم بأبشع الجرائم في التاريخ والتي ارتكبت ضدهم».وأضاف: «استغلال محارق النازي ضد الشعب اليهودي لأغراض سياسية يجب أن يتوقف على الفور». وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: إن حكومته ستستدعي السفير الروسي ليسمع منها «حديثاً صارماً» بسبب هذا التأكيد الذي تضمنته مقابلة للوزير الروسي أمس الأحد مع التلفزيون الإيطالي. وقال لابيد لموقع «واي.نت» الإخباري: «إنها تصريحات مشينة ولا تغتفر وخطأ تاريخي فادح ونتوقع اعتذاراً». ولم يصدر تعليق بعد من السفارة الروسية. وخلال مقابلة مع قناة «ريته 4» الإيطالية، سُئل لافروف كيف يمكن لروسيا أن تدعي أنها بحاجة إلى «القضاء على النزعة النازية» في أوكرانيا بينما رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يهودي. وقال لافروف، متحدثاً من خلال مترجم إيطالي: «عندما يقولون «أي نوع من النزعة النازية هذا إذا كنا يهوداً» أعتقد أن هتلر أيضاً له أصول يهودية. لذا، فهذا لا يعني شيئاً». ووصف داني دايان مدير «ياد فاشيم»، النصب التذكاري الإسرائيلي لضحايا المحرقة النازية، تصريحات لافروف بأنها «إهانة وضربة قاسية لضحايا النازية الحقيقية». وفي حديث لإذاعة «كان» الإسرائيلية قال دايان إن لافروف أشاع «نظرية مؤامرة معادية للسامية لا أساس لها في الواقع». وقال لابيد إن الزعم بأن هتلر من أصل يهودي يماثل القول إن اليهود قتلوا أنفسهم، مضيفاً أن اتهام اليهود بأنهم معادون للسامية هو «أحط مستويات العنصرية». واستنكر أيضاً زعم لافروف بأن عناصر موالية للنازية تسيطر على الحكومة والجيش في أوكرانيا. وقال لابيد، الذي مات جده في المحرقة «الأوكرانيون ليسوا نازيين. النازيون فقط كانوا نازيين، وكانوا وحدهم وراء التدمير الممنهج للشعب اليهودي». وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن تصريحات لافروف عن هتلر مجرد دعاية «سخيفة».