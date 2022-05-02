إندونيسيا تعلن وفاة 3 أطفال بالتهاب الكبد الغامض

أعلنت وزارة الصحة الاندونيسية وفاة ثلاثة أطفال بالتهاب الكبد الحاد في أبريل الماضي، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الناجمة عن هذا المرض الغامض الذي أصاب أطفالاً من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول في بيان اليوم الاثنين إن الاطفال، الذين تم نقلهم للمستشفى في العاصمة جاكرتا، كانوا يعانون من الاعياء والقئ والاسهال والحمى واليرقان ونوبات وفقدان للوعي. وحثت الوزارة الآباء الذين تظهر على أبنائهم هذه الأعراض إحضارهم للمستشفى على الفور.

وأوضحت الوزارة أنها تجرى سلسلة من الاختبارات لتحديد سبب المرض، وأصدرت مرسوما لتعزيز مراقبة المرض في أنحاء البلاد.

وكانت سنغافورة قد أعلنت في بداية الاسبوع تسجيل حالة إصابة بالمرض لدى طفل يبلغ من العمر عشرة أشهر، وتحقق السلطات في ما إذا كانت الحالة مماثلة للحالات الاخيرة التي تم تسجيلها في أنحاء العالم.