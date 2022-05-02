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قتلى جراء انهيار مبنى في نيجيريا
أرشيفية
2 مايو 2022 14:07

قضى ثمانية أشخاص إثر انهيار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في حيّ في لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الاثنين.
وأوضحت أن المبنى انهار لسبب غير محدّد مساء الأحد نحو الساعة 21,30 مشيرةً إلى أنها تمكّنت من أن تخرج من تحت الأنقاض 23 شخصًا مصابين بجروح بين الطفيفة والخطيرة.

وقال ابراهيم فارينلوي من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة فرانس برس إن الطابقين الأرضي والأول من المبنى الواقع في حيّ ايبوتي-ميتا في البرّ الرئيسي من المدينة النيجيرية الكبرى، كانا يُستخدمان كمستودعات، فيما الطابقان الثاني والثالث فكانا يضمّان شققًا سكنية.

وأضاف "لقد عثرنا على ثمانية جثث وأنقذنا 23 شخصًا مصابين بدرجات متفاوتة من الجروح تلقوا الرعاية في منشآت صحية عديدة".
وتابع صباح الاثنين "نواصل البحث بين الأنقاض عن ضحايا محتملين" مشيرًا إلى أن تحقيقًا فُتح لتحديد سبب الحادثة.
انهيار المباني ظاهرة متكررة في نيجيريا حيث غالبًا ما يتمّ تجاهل معايير السلامة وصيانة المباني.

في نوفمبر، تسبب انهيار ناطحة سحاب قيد البناء في لاغوس بمقتل 45 شخصًا بينهم عمّال الورشة.
وفي يناير، قضى ثلاثة أشخاص أيضًا في انهيار كنيسة في بورت هاركورت في منطقة دلتا النيجر.
وأحصت دراسة لباحث جنوب إفريقي انهيار 152 مبنى في لاغوس منذ 2005.

المصدر: وكالات
نيجيريا
انهيار مبنى
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