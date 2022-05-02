مواصلة إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في أوكرانيا

يتوقع تواصل إجلاء السكان من ماريوبول صباح الاثنين بعد عملية أولى أدت إلى خروج نحو مئة مدني من مصنع أزوفستال للصلب المحاصر من القوات الروسية في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا.

وأعلن بافيتش كيريلنكو حاكم منطقة دونيتسك، الاثنين، "في الثاني من مايو تبدأ عملية الإجلاء في ماريوبول عند الساعة السابعة نقطة التجمع مركز بورت سيتي التجاري".

وبوشرت عملية الإجلاء السبت بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشملت أولا مدنيين لاجئين إلى الطوابق السفلية لمجمع أزوفستال الضخم للصلب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة مساء الأحد "اليوم للمرة الأولى منذ بدء الهجوم بدأ العمل بهذا الممر الإنساني الحيوي . للمرة الأولى شهدت هذه المنطقة وقفا فعليا لإطلاق النار لمدة يومين. أخيرا!"

وأوضح الرئيس "أجلي أكثر من مئة مدني من نساء وأطفال أولا" مضيفا أن أول دفعة ستصل إلى مدينة زابوريجيا غرب ماريبول صباح الاثنين.

وأضاف زيلينسكي "آمل ان تتوافر الظروف لمواصلة عمليات الإجلاء من ماريوبول".



