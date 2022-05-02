ألمانيا لا تسجل وفيات جديدة بكورونا لأول مرة منذ سبتمبر 2021

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن آخر مرة لم يتم الإبلاغ فيها عن أي حالة وفاة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد كانت في 21 سبتمبر الماضي. وقد واصل معدل الإصابة الأسبوعي تراجعه اليوم، وبحسب بيانات المعهد، بلغ المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، حاليا 639.5، مقابل 666.4 حالة أمس، و790.8 حالة قبل أسبوع، و1531.5 حالة قبل شهر.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 4032 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقابل 20 ألفا و84 حالة الاثنين الماضي. وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 24 مليونا و813 ألفا و817 حالة. ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن الكثير من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.