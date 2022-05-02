الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وزير خارجية اليابان يهنئ المسلمين بعيد الفطر.. ويؤكد عزمه على تعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي
وزير خارجية اليابان يهنئ المسلمين بعيد الفطر.. ويؤكد عزمه على تعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي
2 مايو 2022 08:54

وجّه وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي رسالة تهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر السعيد أكد فيها عزمه على مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي، معربا عن أمله في توثيق التعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار والسلام إقليمياً وعالمياً.

وجاء في رسالة التهنئة الرسمية التي وزعتها وزارة الخارجية في طوكيو، "بمناسبة عيد الفطر هذا العام، أود أن أتقدم بأطيب تمنياتي لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، حتى في خضم الصعوبات الناجمة عن وباء كوفيد-19، عززت اليابان والدول الإسلامية العلاقات بشكل مطرد في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة، لقد تحولت الأزمة غير المسبوقة إلى فرصة لإظهار مرونة صداقتنا وثقتنا، وهو أمر مشجع للغاية".

وأضاف الوزير هاياشي : ولتعزيز علاقاتنا وتعميق تعاوننا، فإنني عازم على مواصلة الجهود الدبلوماسية الاستباقية، مع التركيز على قيمنا المشتركة المتمثلة في التسامح والوئام، وبالنظر إلى حقبة ما بعد "كوفيد-19"، آمل بصدق أن تعمل اليابان والدول الإسلامية معاً بشكل أوثق في مواجهة التحديات المختلفة والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
اليابان
عيد الفطر
آخر الأخبار
تعبيرية
عربي ودولي
وباء جديد يهدد البشرية.. العلماء يراقبون
اليوم 11:28
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
الرياضي
جابر إلى «مربع ذهب» مدريد
اليوم 11:26
جوارديولا: السيتي كان قريباً
الرياضي
جوارديولا: السيتي كان قريباً
اليوم 11:23
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
الرياضي
ريال مدريد.. «ريمونتادا ثالثة»
اليوم 11:21
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
الرياضي
أنشيلوتي: الريال لا يستسلم
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©