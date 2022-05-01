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توثيق 68 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية
جندي يمني مرابط في جبهة «الملاجم» بمحافظة البيضاء (من المصدر)
2 مايو 2022 02:35

عدن، صنعاء (الاتحاد)

رصد الجيش اليمني 68 خرقاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، للهدنة الأممية. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أنه تم رصد 31 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب محافظة مأرب، وخرقين في محور الضالع، وخرق واحد في محور أبين، وخرق واحد في جبهة كتاف شمال شرق صعدة. ومن ضمن الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي «حرض وبني حسن» غرب محافظة حجّة، وأخرى غرب «جبل هان» بمحور تعز، وأحبطها الجيش في لحظاتها الأولى. وأشار المركز إلى تعرض مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة لإطلاق نار من قبل الميليشيات الحوثية بسلاح المدفعية. 

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