مقتل قيادي حوثي في كمين نفذه مسلحون قبليون بالجوف

صنعاء (وكالات)

قتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه، في كمين محكم نصبه مسلحون قبليون بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من قبائل «بني نوف» استهدفوا طقماً يحمل مشرفاً حوثياً مع مرافقيه شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف.

وحسب المصادر، فإن الكمين أسفر عن مقتل المشرف الحوثي وثلاثة آخرين، فضلاً عن إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين والقتلى إلى مستشفى الحزم في مركز محافظة الجوف، في حين مازال التوتر مستمراً بين عناصر الميليشيات والمسلحين القبليين.

ومنتصف الشهر الجاري أقدمت عناصر ميليشيات الحوثي على قتل مدني وإصابة اثنين آخرين ينتمون إلى قبيلة «بني نوف»، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين أبناء القبيلة والميليشيات الإرهابية.

ويوم الاثنين الماضي قالت مصادر محلية، إن الميليشيات استحدثت نقاط تفتيش في الطريق الصحراوي بمحافظة الجوف، وأصدرت تعميماً يقضي بقتل أي فرد من قبيلة «بني نوف»، ومارست العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، ما أدى إلى عودة التوتر واندلاع اشتباكات استمرت لساعات، وأسفرت عن سقوط 5 قتلى من عناصر الميليشيات، وقتيل واحد من القبائل وعدد آخر من الجرحى.

وبلغ عدد القتلى الحوثيين خلال أقل من أسبوع 9 عناصر، حسب المصادر، فيما لم تنشر وسائل الميليشيات أي أخبار حول الاشتباكات المتقطعة بين عناصرها ومسلحي القبائل طوال الأيام الماضية.