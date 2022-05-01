الميليشيات تختطف عشرات المدنيين في الضالع

عدن (وكالات)

اختطفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، عشرات المدنيين في مديرية «قعطبة»، شمالي محافظة الضالع.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية بقيادة القيادي الحوثي المدعو «ميثاق الربيعي» قامت باقتحام قرية «بيت الشوكي»، في منطقة «العود».

وأوضحت المصادر أن من بين المدنيين الذين تم اختطافهم، «عكاشة حزام ناجي الشوكي، أيمن خالد مثنى الشوكي، عبدالرزاق ناجي مصلح الشوكي، يوسف علي فاضل الشوكي، باسل محمد سيف الشوكي، سيف محمد سيف الشوكي، ناجي عبده مسعد الجرعي وآخرون».

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات نقلت المختطفين إلى أحد السجون التابعة لها في مدينة «دمت».