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السيسي: مصر أولت اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي
عبد الفتاح السيسي
2 مايو 2022 02:35

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بالتحول الرقمي في جميع المجالات وكافة الخدمات التي تقدمها، وذلك في إطار ما مر به العالم خلال السنوات الأخيرة من أزمات متعددة كان أبرزها، أزمة جائحة «كورونا»، موضحاً أن العمل تأثر كثيراً بتداعيات تلك «الجائحة»، حيث فقدَ ملايين العمال في العالم وظائفهم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتماداً كلياً على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها السيسي، أمس، بمناسبة عيد العمال. 
وقال الرئيس المصري، إن الدولة المصرية قامت وعلى التوازي بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، كذلك قامت بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب. 
وشدد على أن تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعدان على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد، ويعملان على زيادة الدخل القومي، ويضاعفان معدلات التنمية، مؤكداً «لذلك فقد قامت الدولة المصرية بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهتُ بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل، وحمايتها في أماكن العمل».

مصر
عبدالفتاح السيسي
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