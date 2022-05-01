مقتل 20 إرهابياً في حوض بحيرة تشاد

نجامينا (وكالات)

قُتل عشرون إرهابياً خلال ثلاثة أيام في حوض بحيرة تشاد التي تمتد إلى تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا، على ما أكدت، أمس، قوة المهام المشتركة لهذه الدول التي نفذت العملية.

وتنشط جماعة «بوكو حرام» النيجيرية وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا «ايسواب» الذي انشق عنها في منطقة بحيرة تشاد المكونة من مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر صغيرة مأهولة.

وشنت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في القوة المشتركة في 21 مارس هجوماً جديداً منسقاً ومتعدد الاتجاه في البلدان الأربعة، أطلق عليه «عملية سلامة البحيرة»، بهدف تدمير «بوكو حرام» وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تجوب حوض بحيرة تشاد بشكل كامل، وفق ما ذكر مسؤول كبير فضل عدم الكشف عن هويته في قوة المهام المشتركة ومقرها نجامينا.

وأوضح بيان للقوة المشتركة أنه بفضل «الدعم الجوي المتين سيرت عناصر من نيجيريا والنيجر دوريات هجومية على مواقع الإرهابيين في معقل الإرهابيين بالقرب من تومبون راغو في ولاية بورنو النيجيرية، بالقرب من حدود الدول الثلاث الأخرى».

وأكد البيان أنه «تم بين الأربعاء والسبت تحييد ما لا يقل عن 20 إرهابياً على الرغم من المقاومة الشديدة».

وأشار إلى أن «العملية جرت في الكاميرون ونيجيريا، القسم البحري في الكاميرون والبري في نيجيريا».