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الرئيس العراقي يدعو لإنهاء الانسداد السياسي
برهم صالح
2 مايو 2022 02:35

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، مواطنيه بحلول بعيد الفطر المبارك، فيما أشار إلى أن الانسداد السياسي أمر غير مقبول.
وقال صالح، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «بحلول عيد الفطر المبارك، أتقدم بأحر التهاني إلى أبناء شعبنا الذي يواجه التحديات بالتضامن والتراحم»، مبيناً أن «الانسداد السياسي أمر غير مقبول، وبالذات وسط التحديات الأمنية والاقتصادية».
وأضاف أن «العراقيين يستحقون الأفضل وينتظرون بصبر نافد تشكیل حكومة جديدة تكون معبّرة عن تطلعاتهم بلا تأخير وتعطيل».
جاء ذلك، فيما كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، تفاصيل مبادرة رئيس الحزب مسعود بارزاني لإنهاء الانسداد السياسي في العراق. وقال القيادي في الحزب ماجد شنكالي: «خلال الفترة المقبلة ستكون هناك سيناريوهات متعددة وأحدها هو حل البرلمان، وهذا هو الأصعب»، لكنه رغم ذلك توقع «حدوث انفراجة بتشكيل حكومة أغلبية».
وأشار شنكالي إلى أن «مبادرة بارزاني ستتمحور حول تشكيل حكومة، على أن تكون هناك معارضة ذات دور وتأثير قوي رقابياً، خصوصاً من خلال اللجان البرلمانية بتسلم المعارضة لرئاسة بعض اللجان ويكون لها دور كبير في مراقبة الحكومة والاطلاع على برنامجها الحكومي وآلية تنفيذه».
ويعاني المشهد السياسي العراقي من انسداد وغياب للتوافق بين مختلف القوى والكتل والتحالفات، في وقت تستمر فيه بعض القوى الكبيرة في حواراتها ومفاوضاتها لإنهاء الانسداد السياسي.

العراق
برهم صالح
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