روسيا وأوكرانيا: إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول

عواصم (وكالات)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن نحو ثمانين مدنياً جرى إجلاؤهم من مجمع «آزوفستال» الصناعي في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، وجرى «تسليم» بعضهم للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على رغبتهم.

وقالت الوزارة، في بيان، «جرى إجلاء ثمانين مدنياً بينهم نساء وأطفال»، موضحة أن «من رغبوا في التوجه إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة كييف، جرى تسليمهم لممثلين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدء عملية الإجلاء من موقع آزوفستال، لافتاً إلى أن نحو مئة مدني في طريقهم إلى «الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا». وأوضح أن وجهة هؤلاء النهائية ستكون مدينة زابوريجيا الأوكرانية، التي تبعد مئتي كلم غرب ماريوبول، وحيث سيتم استقبالهم غداً.

ولم يتضح حتى الآن سبب الفرق في عدد من جرى إجلاؤهم، بحسب إعلاني موسكو وزيلينسكي، علماً بأن وزارة الدفاع الروسية ذكرت، أمس الأول، أن نحو خمسين مدنياً خرجوا من آزوفستال.

وأوردت وكالات الأنباء الروسية أن المدنيين الذين خرجوا من هذا المجمع الصناعي المترامي انتقلوا إلى مخيم في مدينة بيزيمينوي، التي تسيطر عليها موسكو شرق ماريوبول.

ونشرت وزارة الدفاع مقطعاً مصوراً لعملية الإجلاء، أمس، أظهر مدنيين يصلون في حافلة إلى المدينة المذكورة، قبل أن يتكفل أمرهم ممثلون للجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة على مرأى من الجنود الروس.

وتعرضت مدينة ماريوبول، وهي مدينة ساحلية استراتيجية على بحر آزوف، لأشد حالات الحصار تدميراً خلال الأزمة. وفي انتقاد ضمني لروسيا، قال البابا فرنسيس، متحدثاً للآلاف في ساحة القديس بطرس أمس، إن ماريوبول «تعرضت للقصف والتدمير».

وقال زيلينسكي على «تويتر»، «ممتن لفريقنا! إنهم يعملون الآن مع الأمم المتحدة لإجلاء مدنيين آخرين من المصنع». وأضاف أن المرحلين يمكن أن يصلوا إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية اليوم الاثنين.

ومع تواصل القتال على امتداد مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا وشرقها، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بمواصلة دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عندما التقت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارة لم تكن معلنة إلى كييف.

وقالت روسيا، إنها دمرت مستودعاً يحوي أسلحة قدمها الغرب في مطار بالقرب من أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وحوّلت موسكو تركيزها إلى جنوب وشرق أوكرانيا، في أعقاب انسحاب قواتها من محيط كييف في الأسابيع الأولى من الهجوم.

وأعلنت روسيا الانتصار في ماريوبول يوم 21 أبريل الماضي، حتى مع لجوء مئات من أفراد القوات الأوكرانية والمدنيين للاحتماء في مصنع آزوفستال للصلب، الذي تعرض لقصف شامل في مدينة ماريوبول، حيث حوصر السكان مع القليل من الطعام والماء والدواء. وتعطلت مفاوضات إجلاء المدنيين مراراً في الأسابيع الماضية، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتسبب في ذلك.

لكن مصوّراً من «رويترز» قال أمس، إن أكثر من 50 مدنياً وصلوا إلى مركز إيواء مؤقت بعد إجلائهم من ماريوبول.

ووصل المدنيون في حافلات، ضمن قافلة ضمت مركبات تابعة للأمم المتحدة وللجيش الروسي، إلى قرية بيزيمين الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً شرقي ماريوبول، حيث نُصب صف من الخيام ذات اللون الأزرق الفاتح.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن «عملية الممر الآمن» بدأت أمس الأول، ويجري تنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، ظهر زيلينسكي في لقطات نشرها على «تويتر»، وهو يحيي وفداً من الكونجرس بقيادة بيلوسي، وهو محاط بحراسة مسلحة ويرتدي زياً عسكرياً، خارج المكتب الرئاسي في اليوم السابق.

وذكرت بيلوسي، في بيان: «جاء وفدنا إلى كييف ليبعث برسالة بالغة الوضوح والصراحة للعالم بأسره، وهي أن أميركا تقف بقوة مع أوكرانيا». وبيلوسي هي أرفع مسؤولة أميركية تزور أوكرانيا منذ بدء الهجوم في 24 فبراير.

وفرضت دول غربية عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا وبدأت في شحن كميات متزايدة من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنها نفذت ضربة صاروخية على مطار عسكري قرب أوديسا، ودمرت المدرج ومستودعاً يحوي أسلحة وذخيرة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لأوكرانيا.

وذكرت أوكرانيا، أمس الأول، أن صواريخ روسية دمرت مدرجاً شيد حديثاً في مطار أوديسا الرئيسي. ولم يتضح إن كان الطرفان يشيران لذات الواقعة.

وفي الشرق، تسعى موسكو جاهدة لبسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس، حيث يسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا بالفعل على أجزاء من مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك من قبل الهجوم. وقال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية عبر الجنوب والشرق أمس الأول.

ودعا حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف، أمس، السكان في شمال وشرق المدينة إلى البقاء في ملاجئهم بسبب القصف الروسي العنيف.

وحث سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الناس على المغادرة إذا كان ذلك ممكناً.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، إن روسيا «تجمع قوات إضافية لشن هجمات جديدة ضد جيشنا في شرق البلاد».