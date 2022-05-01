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«الأغذية العالمي»: ملايين أطنان الحبوب محتجزة بأوكرانيا
تعتمد كثير من دول العالم على القمح الرخيص من أوكرانيا (رويترز)
2 مايو 2022 02:35

برلين (وكالات) 

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن الهجوم على أوكرانيا يُخلف آثاراً خطيرة على قدرتها على توصيل المساعدات الأغذية اللازمة بصورة عاجلة للدول حول العالم، حيث إن معظمها محتجز في الموانئ الأوكرانية. وقال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا مارتن فريك: «حالياً، هناك نحو 4.5 مليون طن من الحبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية، على متن سفن، ولا يمكن استخدامها».
ويعتبر تصدير الأغذية صعباً للغاية، حيث لا يمكن الوصول للموانئ الأوكرانية والطرق البحرية للبلاد بسبب الهجوم الروسي.
وحتى بدء الهجوم الروسي، كانت أوكرانيا من أهم منتجي القمح في العالم، إضافة إلى كونها أكبر منتج للذرة. وتعتمد الكثير من الدول على القمح الرخيص من أوكرانيا. وتعتبر الحبوب مهمة للمساعدات الغذائية. وقال فريك: «هناك حاجة ملحة للغذاء من أوكرانيا».
وأضاف أن برنامج الأغذية وفّر مساعدات لنحو 2.5 مليون أوكرانيا، معظمهم في أوكرانيا نفسها، وبضعة مئات الآلاف في مولدوفا.
وأضاف فريك: «هناك حاجة لإيصال الطعام للمواطنين الأوكرانيين الذين يعانون، وكذلك هناك حاجة لإخراجه، وتوزيعه حول العالم للتخفيف من حدة أزمة الغذاء».

الأمم المتحدة
أوكرانيا
برنامج الأغذية العالمي
روسيا
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