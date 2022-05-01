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حريق بمنشأة للجيش الروسي قرب الحدود الأوكرانية
حريق بمنشأة للجيش الروسي قرب الحدود الأوكرانية
2 مايو 2022 02:35

موسكو (وكالات)
 
اندلع حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة بيلجورود قرب الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفاد حاكمها، وهو ما أسفر عن إصابة شخص.
وكتب حاكم بيلجورود فياتشيسلاف غلادكوف على «تليجرام»: «على الحدود بين ثلاث بلديات، منطقتا بوريسوف وبيلغورود وإقليم ياكوفليفسكي، اندلع حريق في إحدى منشآت وزارة الدفاع».
وقال غلادكوف، إن المصاب من سكان المنطقة، وإن إصاباته الطفيفة لا تمثل خطراً على حياته.
وأعلن في وقت لاحق إصابة شخص بجروح طفيفة، مؤكداً أن أجهزة الإسعاف تنشط في المكان.
وفي وقت سابق أمس، أورد حاكم منطقة كورسك الحدودية أيضاً على «تليجرام» أن قسماً من سكة حديد تستخدم للشحن انهار على مستوى جسر من دون سقوط ضحايا.
وقال الحاكم رومان ستاروفويت: «كانت عملية تخريبية، وجرى فتح تحقيق جنائي، وستتولى السلطات المكلفة التحقيق والخبراء في قوات الأمن معالجة المشكلة». ولم يسم الحاكم القوات الأوكرانية، واعداً بالإدلاء لاحقاً بتفاصيل إضافية.
واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مراراً بقصف أراضيها، وتحديداً مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

روسيا
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