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جوتيريش يقدم مبادرة لصالح دول أفريقية
جوتيريش في مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي ماكي سال
2 مايو 2022 01:41

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، مبادرة لصالح الدول الأفريقية لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من جائحة «كوفيد-19» والتغلب على آثار العملية العسكرية في أوكرانيا.
ودعا جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي ماكي سال في العاصمة دكار، إلى تخفيف عبء ديون الدول الأفريقية وزيادة الاستثمار فيها والتبرع لها باللقاحات المضادة لكوفيد-19.
جاء حديث الأمين العام للأمم المتحدة في السنغال، وهي المحطة الأولى في جولة ستتضمن كذلك النيجر ونيجيريا لزيارة المجتمعات المتضررة من النزاعات وتغير المناخ.
وقال جوتيريش إن اضطرابات الإمداداتبعد العملية العسكرية في أوكرانيا تسببت في أزمات متزامنة في الغذاء والطاقة والتمويل داخل أفريقيا وخارجها.
ودفعت جائحة فيروس كورونا المستجد العديد من البلدان الفقيرة إلى الاستدانة، كما أدت أزمة أوكرانيا إلى تعطيل تعافيها الاقتصادي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق، الأسبوع الماضي، إن نسب الدين العام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بلغت أعلى مستوياتها فيما يزيد على عقدين.
وقال جوتيريش "يجب على المؤسسات المالية الدولية أن تتخذ على وجه السرعة إجراءات لتخفيف عبء الديون عن طريق زيادة السيولة وتوفير الأموال حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن السداد والاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة".
وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت مقترحات إلى صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يتعلق بجمع الأموال وأدوات تخفيف أعباء الديون، لكن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن غير كافية.
كما دعا جوتيريش الدول الغنية وشركات الأدوية إلى الإسراع بالتبرع باللقاحات المضادة لكوفيد-19 والاستثمار في إنتاج اللقاحات محليا، إذ لم يحصل ما يقرب من 80 بالمئة من سكان أفريقيا على لقاح حتى الآن.
وقال "بخلاف التطعيم، نرى اختلالات كبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد"، مضيفا أن من المتوقع أن يكون نصيب الفرد من النمو الاقتصادي أقل 75 بالمئة في أفريقيا مقارنة بباقي أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: رويترز
أنطونيو جوتيريش
الدول الأفريقية
الديون
الاستثمار
لقاح كورونا
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