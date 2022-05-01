لافروف يؤكد موقف بلاده من الحرب النووية

دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، عن موقف بلاده من الحرب النووية. وقال لافروف، في مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، إن بلاده ملتزمة تماماً بالعمل على منع اندلاع حرب نووية. وأضاف أن "الإعلام الغربي يُسيء تفسير التهديدات الروسية". وقال "روسيا لم تعطل قط الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تضمن عدم نشوب حرب نووية مطلقاً". كان فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية أشار، السبت، إلى أن جميع القوى النووية الرئيسية يجب أن تلتزم بالمنطق المنصوص عليه في الوثائق الرسمية الرامية لمنع اندلاع حرب نووية، وهي الوثائق التي اشتركت تلك الدول في صياغتها، على حد قوله. لكنه قال إن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي مجمد رسمياً. وأضاف أن هذه الاتصالات يمكن استئنافها بمجرد اكتمال ما تسميه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.