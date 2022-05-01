«موديرنا» تكشف موعد مراجعة لقاح «كورونا» لآخر فئة عمرية
جرعة من لقاح مضاد لكورونا
1 مايو 2022 23:54
قال بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في شركة «موديرنا»، اليوم الأحد، إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد المخصص للأطفال دون سن ست سنوات سيكون جاهزا للمراجعة من قبل لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية عندما تجتمع في يونيو المقبل. وهذه الفئة العمرية هي آخر فئة عمرية لم يرخص لقاح خاص بها. كانت «موديرنا» قد طلبت من الإدارة يوم الخميس إذناً لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. ومن المقرر أن تجتمع لجنة استشارية من خبراء الإدارة في يونيو لمراجعة الطلب. وقال بيرتون لقناة «سي.بي.إس»: «أعتقد أن لدى إدارة الأغذية والعقاقير الآن جميع البيانات الأساسية التي تحتاجها ليتمكن (الخبراء) من بدء مراجعة للطلب. لذا، نعم، نحن واثقون جداً». وربما يكون لقاح «موديرنا» هو الأول الذي يحظى بموافقة في الولايات المتحدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وتتوقع شركة «فايزر» أيضاً أن تكون بيانات اللقاح الخاصة بها للأطفال دون سن ست سنوات جاهزة بحلول مراجعة يونيو. وقال بيرتون «مستوى الأمان، الذي رأيناه في هذا اللقاح، لهؤلاء الأطفال الصغار مطمئن للغاية.. الآثار الجانبية أقل حتى مما رأيناه في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً. وهذا رائع». ونال لقاح «موديرنا» موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للاستخدام في البالغين من سن 18 عاماً فما فوق. ولكن لم يحصل بعد على الموافقة لمن تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاماً في الولايات المتحدة على الرغم من الحصول على الموافقة لهذه الفئة العمرية في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.